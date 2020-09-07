وليد سليمان وسيد معوض يهنئان بركات بعيد ميلاده.. شوف قالوله إيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم كرة القدم على تهنئة محمد بركات بعيد ميلاده الذى يحتفل به اليوم، وأبرز هؤلاء لاعب الأهلي الحالي وليد سليمان الذى هنأه بتلك المناسبة عبر حسابه على موقع إنستجرام، ونشر صورة له علق عليها قائلا، "عم الناس كلها، كل سنة وأنت طيب يا كابتن مصر وعقبال مليون سنه".

ولبد سليمان يهنأ بركات فى حين نشر لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق سيد معوض صورة مع بركات بقميص النادي الأهلي وعلق بعبارة "كل سنة وأنت طيب يا كابتن مصر". Advertisements

سيد معوض وبركات وكان حرص الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على تهنئة نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق محمد بركات، الذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم الرابع والأربعين، وكتب الكاف عبر حسابه على تويتر، "عيد ميلاد سعيد لملك الحركات محمد بركات، بطل كأس الأمم الأفريقية عام 2006، بطل دورى الأبطال 5 مرات، بطل كأس السوبر ثلاث مرات".

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