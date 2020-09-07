شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر خضوع اللاعبين لمسحة كورونا قبل رحلة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو نادى الزمالك إجراء الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المسحة الخاصة بفيروس كورونا أسبوعيًا على نفقة النادى الأبيض، ضمن خطة تجهيز الأبيض لمواجهة الرجاء المغربى، المقرر إقامتها يوم 25 من شهر سبتمبر الجارى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد توصية من الجهاز الطبى للأبيض، خاصة أن الفريق سيكون مُلزماً بإجراء المسحة من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قبل المباراة المرتقبة، لذا جاءت التوصية من قبل الجهاز الطبى بأن يتم إجراء عدد من المسحات للاعبين بشكل دورى قبل موعد المباراة حتى يتم الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين.

ويخضع الزمالك خلال الفترة الحالية لتحليل الدم "رابيد تست" المسمى بإجراء الكاشف السريع، وحال وجود شكوك بإصابة أى لاعب بفيروس كورونا، يخضع مباشرة للمسحة الخاصة بالأمر "PCR"، إلا أن رغبة إدارة قلعة ميت عقبة فى الاطمئنان على اللاعبين بصورة أكبر وتجهيز الفريق بأفضل صورة ستؤدى إلى الاتجاه نحو الخضوع لمسحة كورونا بشكل أسبوعى قبل مباراة الرجاء، بعدما قرر مجلس إدارة النادى، برئاسة المستشار مرتضى منصور، توفير كافة الامكانيات للفريق من أجل اسعاد الجماهير وعبور الرجاء المغربى والتأهل إلى نهائى البطولة للمنافسة على لقبها الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توج الأبيض باللقب للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى.

لذا حرص مجلس إدارة الزمالك مبكرًا على تكليف إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق حاليًا، برئاسة البعثة البيضاء التى ستتوجه خلال هذا الشهر إلى المغرب، وذلك حتى يتم تحضير كافة الأمور مبكرًا بالتنسيق مع إدارة الكرة تحت إشراف أمير مرتضى منصور، من أجل تهيئة الفريق للمباراة، خاصة أن الهدف الرئيسى للمجلس هذا الموسم يُعد التتويج بالبطولة الإفريقية.