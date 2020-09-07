شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حكاية 13 مباراة جمعت دجلة والمقاولون قبل مواجهة بتروسبورت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق وادى دجلة لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة مساء اليوم الاثنين باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها وادى دجلة بمعنويات منخفضة بعد خسارته أمام الاهلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز ذئاب الجبل على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

*ترتيب وادى دجلة والمقاولون العرب فى جدول الدوري

ويحتل وادى دجلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 43 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 13 وتعادل في 4 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

*تاريخ مواجهات وادى دجلة والمقاولون العرب تحمل مباراة اليوم الرقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، تفوق وادى دجلة بتحقيق الفوز في 6 مباريات، مقابل فوزين فقط لذئاب الجبل، في حين سيطر التعادل على احداث 5 مباريات، سجل وادى دجلة 15 هدفا، مقابل 6 أهداف فقط للمقاولون العرب. وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز وادى دجلة بهدف دون رد سجله مروان حمدى فى اللقاء الذى أقيم على ستاد المقاولون العرب بالجولة الثامنة للمسابقة فى 16 ديسمبر 2019.

*بابافاسيلو يطالب باستعادة الانتصارات والنحاس يحذر من التهاون Advertisements

وطالب اليوناني بابا فاسيلو، المدير الفني لوادى دجلة، لاعبيه باستعادة نغمة النتائج الجيدة وعدم التأثر بالسقوط أمام الأهلى لضمان النجاة من شبح الهبوط الذى يلاحقهم بعد نتائجهم السلبية في الدور الأول للمسابقة في المقابل حذر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه من خطورة الفوز بلقاء ثم الخسارة فى المباراة التي تليه مشدداً على ضرورة استمرار عجلة الانتصارات لضمان إنهاء المسابقة فى مركز الوصيف.

*التشكيل المتوقع لوادى دجلة والمقاولون العرب

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام المقاولون العرب مكونا من :"محمد عبد المنصف ، يعقوبو، خالد رضا، محمود مرعي وأحمد رمضان بيكهام ، محمد عبد العاطي، محمد رضا بوبو، أحمد سعيد، حسام عرفات ورفيق كابو ، مروان حمدي".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام وادى دجلة مكونا من :"محمود أبو السعود و محمد سمير وفادى نجاح وحسن الشامى وأمير عابد وعبد العزيز موسى ومعروف يوسف وكريم مصطفى وشكرى نجيب ولويس إدوار وسيف الدين الجزيرى".