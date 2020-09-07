شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين جناح الأهلى الطائر يحتفل بعيد ميلاده الـ60 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل ربيع ياسين، نجم الأهلى والمنتخب السابق والمدير الفنى الحالى لمنتخب الشباب، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ60، فهو من مواليد 7 سبتمبر 1960 بمدينة الفشن بمحافظة بنى سويف، بدأ ممارسة كرة القدم بمركز شباب الفشن، والذى كان قريبًا من محل إقامته، وجاءت فرصة انتقاله للنادى الأهلى بالصدفة، عندما انضم لمنتخب بنى سويف، أثناء أدائه مباراة أمام النادى الأهلى فى عام 1980، بمناسبة العيد القومى لبنى سويف، على ملعب استاد بنى سويف، وتألق ابن الفشن خلال المباراة بصورة لافتة للنظر، جعلت مسئولى الأهلى يصرون على التعاقد معه، لتبدأ رحلة التألق بصفوف الأهلى.

ويعد ربيع ياسين من أفضل من شغل مركز الظهير الأيسر بالأهلى على مدار 12 عامًا، كان يمتلك إمكانيات فنية عالية، منها التسديدات القوية من الناحية اليسرى، وإضافة النزعة الهجومية لهذا المركز الذى شغله دون منازع خلال الفترة التى قضاها بصفوف الفريق الأحمر.

ولعب ربيع ياسين مع الأهلى 12 موسما، كان خلالها اللاعب الأساسى فى الجبهة اليسرى، وحقق العديد من البطولات خلال هذه الفترة، منهما الحصول على دورى أبطال أفريقيا 5 مرات من عام 1982 إلى 1987 ثم الفوز ببطولة كأس الأندية الأفريقية لأبطال الكأس 3 مرات متتالية أعوام 1984، 1985، 1986بالإضافة إلى الفوز بأكثر من 10 بطولات محلية ما بين الدورى الممتاز وكأس مصر.

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وكان لقب بطل كأس مصر عام 1992 هو آخر ألقاب ربيع ياسين بفانلة الأهلى، ليرحل بعدها، بعد قرار الاستغناء عنه برفقة طاهر أبوزيد ومحمود صالح وعلاء ميهوب، فى موسم 1992، ليقرر بعدها الاعتزال وهو فى عمر 31 سنة.

ولم تتوقف إنجازات ربيع ياسين، مع الأهلى، بل حقق إنجازات على مستوى المنتخب المصرى سواء كان لاعبًا أو مدربًا، فعلى مستوى اللاعب، كان انضمام اللاعب للنادي الأهلي في موسم 1980، بوابة انضمامه للمنتخب المصري، بعد تألقه بصفوف الأهلي، حيث حصل مع المنتخب على بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1986 ثم الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأفريقية عام 1987، والصعود إلى نهائيات كأس العالم في إيطاليا عام 1990.

وبعد الاعتزال اتجه ربيع ياسين، لمجال التدريب، والذي حقق بها إنجازا كبيرا بقيادة المنتخب للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت سن 21 عامًا، في الجزائر عام 2013 قبل أن يتولى حالياً تدريب منتخب الشباب.