شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرشح 25 حكما مساعدا للحصول على رخصة الـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشحت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، 25 حكما مساعدا للحصول على رخصة تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الـ52 حكما الحاصلين على الرخصة جميعم حكام ساحة، وهو ما لا يمنحهم الفرصة لحسم حالات الجدل فى لعبات التسلل/ كما حدث فى هدف وادى دجلة أمام الأهلى فى المباراة الأخيرة فى الدورى وتم الغائه بقرار من جهاد جريشة بعد اللجوء للفار.

وفى وقت سابق، قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق إن هدف وادى دجلة فى شباك الأهلى والذى ألغاه جهاد جريشة بعد اللجوء إلى تقنية الـ "var" كان غير صحيح خاصة بعدما شهدت الواقعة جدلا تحكيميا كبيرا . وأكد رئيس لجنة الحكام فى تصريحات تلفزيوينة لقناة "أون تايم سبورتس 1"، إنه كان يرفض التحليل التحكيمى خلال الفترة الماضية حتى لا يصنفه الناس أو يتهموه بالإنتماء إلى أندية معينة. Advertisements

وأرجع عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، أسباب مشاكل تطبيق تقنية الفار فى الدورى المصرى لقصر مدة تدريب الحكام على استخدام التقنية الجديدة، وقال عصام عبد الفتاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الحكام فى مصر تدربوا على تقنية الفار لمدة 38 يوماً فقط، رغم أن المدة اللازمة للتدريب هى ستة أشهر، لذا تحدث حالياً بعض المشاكل."