شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما حول مدافع المنتخب خوف زملائه لإنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

موعدنا اليوم مع التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2017 والتى تواجد فيها منتخبنا الوطنى فى مجموعة صعبة ضمت منتخب نيجيريا وتشاد وتنزانيا، واضطرت الظروف هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى وقتها للدفع بحمادة طلبة، الذى لم يشارك مع المنتخب من قبل، كما أنه شارك فى مركز الظهير الأيسر الذى لم يشارك فيه من قبل نظراً لكونه يلعب فى مركز المساك مع معظم الأندية التى لعب لها على رأسها الزمالك.

وحرص لاعبو المنتخب من الأهلى والزمالك على التوجه لغرفة حمادة طلبه لمؤازرته قبل لقاء نيجريا على أرض الأخير، وطالبوه بالتركيز وعدم الخوف خاصة أن إخفاقه قد يبعده عن المنتخب بعد ذلك، إلا أن حمادة طلبه أكد ثقته فى إمكانياته وأنه قادر على تقديم مباراة جيدة، وهو ما حدث بالفعل وكان له دور بارز فى مواجهتى نيجيريا وله إنقاذ تاريخى عندما منع هدفاً مؤكداً من على خط المرمى، ليتعادل الفراعنة، كما له دور كبير فى الحفاظ على آمال منتخبنا فى الصعود لكأس الأمم 2017 التى أقيمت بالجابون واحتل فيها المنتخب المركز الثانى.