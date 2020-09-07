الزمالك يستعيد حازم إمام فى مواجهة سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد فريق الزمالك جهود حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، فى مواجهة سموحة المقبلة، المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد برج العرب، بالإسكندرية، بعدما تغيب عن صفوف الأبيض فى المباريات الماضية.

وتغيب حازم إمام عن الزمالك فى المباريات الأخيرة لمعاناته من إصابة فى العضلة الأمامية حيث خضع اللاعب لبرنامج تأهيلى من أجل التعافى من الإصابة التى لحقت به، حيث من المقرر، أن يخضع اللاعب لاختبار طبى اليوم، الإثنين، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية من أجل التواجد بشكل أساسى فى لقاء سموحة المقبل، خاصة فى ظل غياب أحمد عيد ظهير الفريق الصاعد للإيقاف، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه بالأمس، أمام طلائع الجيش.

ونجح الزمالك فى الفوز على طلائع الجيش، بهدف دون رد، أحرزه يوسف أوباما، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.