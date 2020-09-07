شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أسوان يجهز بيانا رسمياً احتجاجاً على التحكيم بعد مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، مع لجنة الكرة بالنادى لمناقشة الظلم التحكيمى الذى تعرض له الفريق خلال المباريات الماضية وآخرها لقاء سموحة والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بنتيجة 3/3 فى مباراة الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء وحالتى طرد على نادى أسوان فى الربع ساعة الأخير من عمر اللقاء، ما أدى إلى تغير نتيجة المباراة من التقدم بثلاثة أهداف لهدفين لصالح أبناء الجنوب إلى التعادل.

ويجهز مسئولو أسوان بيانا رسميا لطرح وجهة النظر النادى وتوجيه رسالة إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، خاصة أن المباريات المقبلة تعتبر حاسمة فى بقاء أبناء الجنوب فى الدورى الممتاز ولا تتحمل الأخطاء التحكيمية.

فى سياق آخر، يغيب محمد عبد المجيد، مهاجم نادى أسوان، عن المشاركة مع فريقه خلال الجولتين المقبلتين بالدورى، أمام الإنتاج الحربى ثم أسوان بالأسبوعين الـ 26 و27 من عمر المسابقة المحلية ذلك بعد تعرضه للطرد المباشر عقب تدخله فى كرة مشتركة مع إيريك نيسيبامبى لاعب سموحة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين بمنافسات الجولة 25 وانتهت بالتعادل الإيجابى 3/3، وكان عبد المجيد قد سجل ثلاثية أسوان فى شباك الفريق السكندرى.

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وفى ذات الوقت يفتقد أسوان لخدمات سولمون منساه لاعب الفريق، بعد حصوله على البطاقة الحمراء أيضاً خلال مباراة سموحة، إلا أن سولمون منساه يغيب عن مباراة واحدة بعد حصوله على إنذارين تلقى على إثرهما البطاقة الحمراء.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً .

واصل: كل اعتراضنا كان على هذا الأمر، الحكم كان لازم يعمل كده فى آخر دقيقة ولو أنهى المباراة بالفوز كنا سنتخطى الاسماعيلى وكان سيدخل فى حسبة الهبوط.

استكمل: وافقنا على لعب الدرى لتسير المنظومة من جديد ولكن لا نطلب أكثر من حقنا، وافقنا على اللعب بالقاهرة لعدم انتظام الطيران الداخلى، ولكن لا تدخولنا فى حسبة سيئة نريد حقنا فقط.