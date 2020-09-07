شكرا لقرائتكم خبر عن شيما صابر تحذف فيديو قبلة زوجها فى حمام السباحة نزولا على رغبة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذفت الإعلامية شيما صابر فيديو أثناء تقبيل زوجها رامى صبرى، لاعب نادى إنبي، تحت الماء بحمام السباحة، من حسابها بموقع "انستجرام"، بعد الانتقادات التى تعرضت لها خلال التعليقات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فجاءت بعض التعليقات كالتالى: "حتى لو زوجها الحياء من الدين والحاجات ده فى البيت وليس فى الجهر أمام الناس"، فيما اعتبر البعض أن ذلك حرية شخصية لهما فقال أحد المعلقين، "ما هما متجوزين وحرين يعملو اي وميعملوش اي كل واحد يخليه ف حاله".



شيما صابر

وكان رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي قد عقد قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ"مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير في إحدى الفيلات في بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء حرصا على التباعد الاجتماعى فى ظل فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى، تدرس إدارة نادى إنبى تأمين استمرار ثلاثى الدفاع الكبار فى الفريق رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، لاعبى الفريق، لضمان تواجدهم مع الفريق البترولى فى الموسم المقبل، لاسيما فى ظل رغبة المسئولين بالنادى فى تعزيز استقرار خط الدفاع.

وجاءت رؤية إدارة إنبى التى يتم دراستها حاليا بعدما أصبح أسامة جلال، مدافع الفريق الشاب، أحد المرشحين بقوة للانتقال إلى واحد من قطبى الكرة المصرية الأهلى أو الزمالك فى الموسم المقبل، لذا جاءت الرؤية الفنية بالاتفاق مع مجلس إدارة إنبى فى تأمين استمرار الثلاثى رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، مع الفريق فى الموسم المقبل، مع الاستفادة المالية من بيع أسامة جلال لأحد القطبين فى الموسم الجديد.