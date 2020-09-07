شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف دور الأهلى فى استبعاد باهر المحمدى من مواجهة نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، تجدد إصابة مدافعه باهر المحمدى كابتن الفريق، وقال عبد العزيز إن باهر المحمدى تعرض لإجهاد كبير بعد خوضه مباراة كاملة أمام المقاصة بعد غياب طويل استمر 5 أشهر، فى ظل عدم وصوله للجاهزية الكاملة، لذلك فضلنا حصوله على بعض الراحة واستبعاده من مواجهة نادى مصر اليوم .

ويسعى الجهاز الطبى للإسماعيلى لتجهيز باهر المحمدى لقيادة دفاع الدراويش فى المباراة المقبلة مع الأهلى، المقرر لها الثامنة والنصف مساء الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام .

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ويستضيف الإسماعيلى نادى مصر فى السادسة مساء اليوم الاثنين باستاد الإسماعيلية، في ختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة من مصر المقاصة برباعية مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة بينما تعادل نادى مصر مع حرس الحدود بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعها من 23 لقاء، فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر 10، وسجل الفريق 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 9 وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

وتبدو مباراة الليلة هى الظهور الأول لأحمد العجوز ومحمد حمص فى القيادة الفنية للإسماعيلى بشكل مؤقت لحين قدوم المدرب الاجنبى ومخطط الأحمال عقب قبول اعتذار أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة من قيادة الفريق الأصفر، ويسعى الاسماعيلى لتجاوز المحنة الصعبة التى يعيشها عن طريق خطف فوز يساهم فى إنقاذ الفريق من شبح الهبوط.