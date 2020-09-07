شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يخضع لأشعة اليوم لتحديد حجم إصابته قبل لقاء سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، أشعة اليوم، الإثنين، لتحديد حجم الإصابة التى لحقت به فى العضلة الضامة والتى اشتكى منها خلال إجرائه عمليات الإحماء قبيل لقاء طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه يوسف أوباما.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد برج العرب فى الإسكندرية، لذا يحرص الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على معرفة حجم الإصابة التى تعرض لها بن شرقى لدراسة إمكانية الدفع به أمام سموحة من عدمه، ودراسة البدائل له فى حالة غيابه عن اللقاء المرتقب بين الفريقين.

وواصل المغربى أشرف بن شرقى تفوقه وإيجادته مع الأبيض منذ أن انضم لصفوف الفريق هذا الموسم، حيث نجح فى صناعة 6 أهداف للأبيض فى الدورى الممتاز هذا الموسم بعدما شارك مع الأبيض فى 18 مباراة بالدورى أحرز خلالهم هدفين وصنع 6 أهداف، و9 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفًا، ومباراتين فى السوبر المصرى صنع خلالهم هدفًا، ومباراة فى السوبر الإفريقى سجل خلالهم هدفين ومباراة فى كأس مصر فى النسخة الجارية وسجل خلالها هدفين و3 مباريات فى النسخة الماضية من كأس مصر شهدت تسجيله هدفين.

ويحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.