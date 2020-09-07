شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة الزملكاوية.. كيف احتفل لاعبو الأبيض بالفوز على الطلائع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب لاعبو فريق الزمالك عن فرحتهم بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف سجله يوسف أوباما فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس، الأحد، بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى، ليرتفع رصيد الفريق إلى النقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثانى بعدما لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4.



طارق حامد

وتشابه التعبير عن الفرحة، حيث لجأ عدد كبير من اللاعبين إلى السوشيال ميديا بنشر صور من المباراة مع كلمات الشكر والثناء الى الله على التوفيق في اللقاء .



محمود علاء

نشر اسلام جابر، ومصطفى فتحى، ومحمد صبحى، ويوسف أوباما ، ومحمود علاء ، وطارق حامد، وإمام عاشور، عبر صفحاتهم بموقع تبادل الصور انستجرام، للتعبير عن فرحتهم بالفوز، وجاءت جميع التعليقات التي ارفقوها مع الصور " الحمد لله ..الزمالك " مع وضع شعار الزمالك القوس و السهم .

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يوسف اوباما



اسلام جابر

رفع الزمالك رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه، وبهذا الفوز نجح الزمالك فى استغلال تعثر بيراميدز أمام الجونة حيث تعرض بيراميدز للهزيمة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبذلك انفرد الفريق الأبيض بالمركز الثانى فى جدول الترتيب.\