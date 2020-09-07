شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يواجه مصيرا مجهولا بالأهلى وكهربا لن يشارك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن محمد محمود، لاعب وسط الأهلى يواجه مصيراً مجهولاً ولن يعود للملاعب بعد ثلاثة أسابيع مثلما قال طبيب الأهلى، كما كشف كواليس زيارة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء لمؤمن زكريا فى منزله. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "فايلر بيصرخ من كثرة الإصابات فى الأهلى، عمرو السولية وحسين الشحات اقتربا من العودة للتدريبات، بينما انتهى موسم محمود متولى، ليس هذا الموسم فحسب وإنما الموسم المقبل، بعد تعرضه لإصابة الرباط الصليبى، فيما يؤدى سعد سمير برنامجه التأهيلى بنجاح".

وأضاف شوبير:، الأزمة فى قصة مصابى الأهلى تتمثل فى كريم نيدفيد الذى مازال وضعه غامضاً، فهو يقاتل للعودة ولكنه لا يستطيع الجرى يؤدى برنامجه التأهيلى من وضع الثبات على أمل تدخل جيد يعيده للملاعب، كما يواجه الأهلى أزمة مع محمد محمود لاعب الوسط، قصته فيها نقطة تائهة، الولد رجع وشارك فى التدريبات ولكنه شعر بألم، وعلى الفور قرر الأهلى سفره لألمانيا فى هدوء وأعلن عودته بعد ثلاثة أسابيع، ولكن إحساسى يؤكد مش هيرجع ولا حتى نهاية أكتوبر، مشاركته فى التدريبات صعبة وأتمنى أكون غلط".

وعن كهربا قال شوبير، "لن يلعب كهربا مباراة الإسماعيلى رغم أنه يتدرب بشكل جيد، ولكن واضح أن اللاعب مستهدف من طريقة ظهور فيديوهات قديمة له وتصديرها للمشهد بعد واقعة خناقته مع الشناوى ."

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وأشار شوبير إلى أن "خلاف فايلر مع صالح جمعة عنوانه 6 كيلو، لازم صالح يخس 6 كيلو عشان فايلر يعيده للمباريات، بينما اتخذ الأهلى قرارا بتعديل عقد أحمد الشيخ، وكذلك تفعيل عقد مروان محسن الجديد، لاسيما أن فايلر مقتنع به للغاية وسانده كثيراً فى أزمته الأخيرة".

وأضاف شوبير، "سيد عبد الحفيظ زار مؤمن زكريا فى بيته منذ يومين وناقش معه بنود مستحقاته عشان نسبة المشاركة، وطلب منه أن يحضر للنادى ويبقى مع اللاعبين لو صحته تسمح ولو مش هينفع يبقى اللاعيبة هتجيله لحد عنده".

وعن بيراميدز قال شوبير، "سيواجه أزمة عنيفة بالكونفدرالية، فريق حوريا كوناكرى خصم ليس سهلا، والفريق فقد المركز الثانى فعلياً وأصبح خارج المعادلة بعد الخسارة من الزمالك ثم الجونة وهيخسر نقاط ثانية لأن عبد الله السعيد لن يعود المباراة المقبلة بسبب الإصابة، وانهارده سيتم إعلان انضمام رمضان صبحى لمدة خمسة مواسم وليس ثلاثة بمقابل مادى كبير للغاية وامتيازات كثيرة".