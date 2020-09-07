3 صفقات على طاولة لجنة التخطيط فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو النادى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق بشكل مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2020-2021، لمواصلة حصد الألقاب واستعادة أمجاده الأفريقية.
كما يحتاج الأهلى تدعيم مركز الجناح بعد رحيل رمضان صبحى عن الفريق وانضمامه لبيراميدز، بجانب الإصابات الكثيرة التى يتعرض لها أحمد الشيخ وحسين الشحات بجانب سوء مستوى جيرالدو مع الفريق حتى الآن، وإيقافات كهربا التى لا تنتهى.
وفى سياق آخر، أغلق مسئولو النادى الأهلى ملف الإبقاء على أحمد فتحى نجم دفاع الفريق من خلال تجديد عقده الذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى والرضوخ لمسألة رحيل وتوقيع الجوكر لبيراميدز لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل.
وأكد مصدر مطلع داخل إدارة النادى الأهلى أنه على الرغم من وجود رغبة متبادلة من الأهلى وأحمد فتحى حول الرغبة فى استمرار اللاعب مع الفريق الأحمر وتراجعه عن الانتقال لبيراميدز، إلا أن هناك عددا من الأمور تحول دون ذلك وهو الأمر الذى دفع لإدارة الحمراء لغلق الملف.
وعرض الأهلى على أحمد فتحى الحصول على 11 مليون جنيه سنويا فيما طلب اللاعب الحصول على 16 مليون فى الموسم الواحد بجانب إصرار الأهلى على تجديد فتحى لمدة موسمين بينما يصر اللاعب على التوقيع لمدة 3 مواسم كما حدث فى بيراميدز.
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