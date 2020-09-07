بيان.. أسوان يعترض على "الممارسات التحكيمية غير العادلة" ويطالب بحكام دوليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اعترض مجلس إدارة نادي أسوان على ما وصفه بـ"الممارسات التحكيمية غير العادلة" التي تعرض لها الفريق خلال المباريات الأخيرة.

وطالب نادي أسوان في بيان رسمي له اليوم الإثنين، بضرورة تعيين حكام دوليين لمباريات الفريق حتى نهاية الموسم في ظل اتساع دائرة المنافسة.

ورفض أسوان إعادة تعيين الأطقم التحكيمية التي أدارة مباريات الفريق السابقة: "نرفض كافة الأطقم التحكيمية التي أدارت المباريات التي تعرض فيها الفريق لظلم واضح وعدم إدراتها لمباريات الفريق مستقبلا".

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وأكد البيان أن نادي أسوان سيقوم بمخاطبة اللجنة الخماسية بمذكرة تضمن هذه الممارسات التحكيمية التي تعرض لها الفريق في المباريات الأخيرة.

واختتم البيان: "يدرس مجلس أسوان كل السبل والخيارات المطروحة للحفاظ على حقوق، ونطالب اللجنة الخماسية بضرورة إعادة الأمور لنصابها الصحيح من خلال لجان الاتحاد المختصة بإدارة مسابقة الدوري مع الحرص على تطبيق العدالة".

وحقق أسوان فوزا وحيدا على حساب المقاولون العرب بهدف، من آخر 8 مباريات للفريق منذ استئناف مسابقة الدوري، فيما تعادل آخر مباراة أمام سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق.

ويحتل أسوان المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة.