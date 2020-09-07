محمد صلاح: حال طنطا لن ينصلح حتى لو تواجد مورينيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد صلاح، المدير الفني السابق، لنادي طنطا، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الشهير، لن ينجح في قيادة طنطا حال استمر وجود مجموعة من اللاعبين يظنون أنفسهم أصحاب النادي.

ورحل محمد صلاح عن تدريب الفريق مؤخراً بعدما تولى قيادته خلفاً لأيمن المزين، وبعد رحيله تولى أحمد سامي مسؤولية الفريق لكنه رحل بعد أيام قليلة هو الأخر.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج "BE ONTIME" بقناة "أون تايم سبورتس" "جماهير طنطا تعلم الأسباب الحقيقية لتراجع الفريق على مستوى النتائج، لكن لا أحد يواجه، لا يوجد أي مستحقات متأخرة، رئيس النادي صرف للاعبين كل مستحقاتهم".

وأكمل "حال طنطا لن ينصلح في وجود تلك المجموعة حتى لو تواجد مورينيو مديراً فنيا للفريق".

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وشدد "لقد أخبرت فايز عريبي رئيس النادي بما أريد فعله وقال أنه يدعمني، هو شخص محترم ولا يتدخل في عمل أحد".

وصرح "لكن أؤكد أن المشكلة في بعض اللاعبين، هم سبب ما يحدث، يظنون أنهم أصحاب النادي وأقوى من الجميع، وللأسف هناك داخل النادي من يساعدهم على ذلك".

واختتم "لو استمرت تلك المجموعة في الفريق، بالتأكيد سوف يهبط للدرجة الثانية، ولن يصعد أيضاً حال استمرارهم، يجب استئصال تلك المجموعة".

ويحتل طنطا المركز الأخير بترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة.