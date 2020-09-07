"بيع سيرينو للأهلي ومواجهة أبوتريكة".. الخليج 365 يحاور لاعب صنداونز السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

في أفريقيا سنرى هناك العديد من الأندية ذات السمعة القوية، لعل أبرز الأسماء فريق صنداونز بطل جنوب أفريقيا، حيث سبق للفريق الملقب بـ"البرازيليين" التتويج بنسخة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في مسيرتهم خلال نسخة (2016) على حساب الزمالك بعد الفوز بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

أما من حيث اللاعبين فدائمًا يُعرف عن الفريق الجنوب أفريقي بالتعاقد مع أفضل النجوم خلال السنوات الأخيرة خاصة أن الإدارة الحالية تسعى إلى التواجد بصورة مستمرة على الساحة الأفريقية.

"الخليج 365" تواصل مع لاعب صنداونز السابق برينت كاريلسي والذي سبق له وأن لعب في صفوف فريقي آياكس كيب تاون وسوبر سبورت يونايتد للحديث معه عن تفوق "البرازليين" خلال السنوات الماضية إلى جانب معرفة أسباب الاتجاه للتعاقد مع اللاعبين من أمريكا اللاتينية لعل أبرزهم الأوروجوياني جاستون سيرينو.

- في البداية كيف كانت مسيرتك قبل الانتقال لفريق صنداونز؟

قبل الانتقال لصنداونز كان لدي تجربة مع فريق آياكس كيب تاون ثم رحلت إلى صنداونز في موسم (2006 - 2007)، لكن التجربة المميزة من حيث الألقاب كان مع فريق سوبر سبورت الذي حققت معه لقبي الدوري موسمي (2008 - 2009) (2009 - 2010).

- برأيك ما هو الأسباب التي تجعل أندية جنوب أفريقيا تتجه لشراء لاعبين من أمريكا الجنوبية؟

لاعبو أمريكا الجنوبية متشابهون جدًا لطريقتنا وأسلوبنا من حيث الاعتماد على اللياقة البدنية والمهارة معًا، ولهذا السبب يمكنهم التكيف على أسلوبنا.

- تردد في الفترة الماضية ارتباط الأهلي بالتعاقد مع جاستون سيرينو.. تعليقك؟

سيرينو لاعب رائع ودائمًا ما يظهر مستواه الرائع في العديد من المباريات، أعتقد أن اللاعب ليس هدف الأهلي فقط بل يتابعه العديد من الفرق.

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- وما هو رأيك في حال انتقال سيرينو للأهلي؟

لا أعتقد أن هذه الصفقة ستتم، سيرينو كان رائعًا في مباراة صنداونز والأهلي، وأعتقد أن إدارة صنداونز لن توافق على بيع نجمها خاصة أن هدفهم المنافسة على دوري الأبطال في الفترة المقبلة.

- من وجهة نظرك كيف ترى تجديد عقد موسيماني؟

بالنسبة لنا أمر رائع، لأنه حقق ما يريده النادي فهو أول مدير فني جنوب أفريقي يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب تتويجه بالعديد من الألقاب على المستوى المحلي، هدف الإدارة حاليًا هو الحصول على مزيد من النجوم والبطولات معًا.

- كيف رأيت مواجهة الأهلي وصنداونز الأخيرة؟

صنداونز لم يستغل مباراة الذهاب أمام الأهلي والتي أقيمت في القاهرة، في دوري الأبطال عليك أن تحقق نتيجة جيدة خارج الديار وهذا لم يتحقق بعدما فاز الأهلي في لقاء الذهاب وانتهت الإياب بالتعادل.

- لديك مواجهات سابقة مع الأهلي سواء مع آياكس أو صنداونز.. حدثني عنها؟

صحيح لعبت ضد الأهلي مع آياكس في نسخة (2005) ثم مع صنداونز في (2007)، الأهلي يُعد أكبر أندية أفريقيا، وكان من الصعب اللعب ضدهم، فالنجاح يتحدث عن نفسه.

- ما هو اللاعب الذي كنت تخشاه من الأهلي؟

أبو تريكة يا له من لاعب، كان جيدا جدًا، ومن الصعب اللعب ضده.

- أخيرًا.. من تتوقع بطل نسخة دوري الأبطال الحالية؟

الاختيار من وجهة نظري صعب جدًا نظرًا لقوة الفرق الأربعة (الأهلي والزمالك من مصر، والوداد والرجاء من المغرب)، لكني أرى أن الفرصة جيدة للأهلي.