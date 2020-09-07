إصابة رياض محرز ولابورت بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن نادي مانشستر سيتي، إصابة لاعبي الفريق رياض محرز وإيمريك لابورت بفيروس كورونا.

وذكر سيتي في بيان رسمي له صباح اليوم الإثنين، أن اللاعبين يخضعان للعزل الذاتي وفقا لبروتوكول المملكة المتحدة بشأن الحجر الصحي.

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وأضاف البيان أن اللاعبين لم يظهر عليهما أي أعراض لفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي ينطلق السبت المقبل 12 سبتمبر، فيما تأجلت مواجهة مانشستر سيتي، أمام أستون فيلا على ملعب الاتحاد بافتتاحية المسابقة، لمنح السيتزن راحة بعد المشاركة الأوروبية.

وعلق رياض محرز عبر حسابه على تويتر: "شكرا لكل رسائل الدعم الرائعة، أنا بصحة جيدة، ابقوا في أمان وحافظوا على أنفسكم".