"سبايدر مان" الكرة المصرية.. صراع الكبار على ضم صفقة كريم طارق

حاز كريم طارق، لاعب بتروجيت المعار إلى صفوف طلائع الجيش، إعجاب متابعين الكرة المصرية، بعد ظهوره بمستوي قوي بالموسم الجاري، الأمر الذي جعله يتصدر مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، ظهر اليوم الإثنين.

كريم طارق، صاحب الـ 28 عامًا، الشهير بـ "سبايدر مان"، نجح في أحراز 4 أهداف، وصنع 5 أهداف أخرين، خلال 20 مباراة خاضها لاعب طلائع الجيش في الموسم الحالي، مما رشحه أداءه المتميز

لبحث الثلاثي "الأهلي والزمالك وبيراميدو" للدخول في صراع للحصول على خدمات اللاعب.

مفاوضات الزمالك مع كريم طارق:

أعلن الإعلامي محمد فاورق، عن اقتراب الزمالك من الحصول على خدمات كريم طارق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع "فاروق"، خلال برنامجه "البريمو"، مساء أمس الأحد:" مسئولى نادي الزمالك حصلوا على توقيع كريم طارق، بعدما اجتمع مسئولو القلعة البيضاء مع اللاعب عقب مباراة طلائع الجيش الأخيرة أمام الإنتاج الحربي وحصلوا على توقيعه لمدة 4 مواسم مقبلة".

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مفاوضات الأهلي مع كريم طارق:

على الجانب الأخر، تداول وسائل إعلام مصرية، أخبار تفيد من اقتراب حصول الأهلي على خدمات كريم طارق، مؤكدين أن هناك هناك اتفاق مبدئي مع النادي البترولي على ضم اللاعب.

بيراميدز يزاحم الأهلي والزمالك في مفاوضات كريم طارق:

في نفس السياق، دخل مسئولو بيراميدز سباق الأندية الراغبة فى التعاقد مع كريم طارق، في ظل نجاح اللاعب في تقديم مستويات جيدة مع فريقه العسكري.