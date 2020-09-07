الشباب والرياضة تطلق فعاليات الدوات التدريبية لمدربى الفرق الفنية للطلائع أونلاين

أطلقت اليوم وزارة الشباب والرياضة (الادارة المركزلة للطلائع) فعاليات الدورات التدريبية الفنية لمدربى ومسئولى الفرق الفنية للطلائع أونلاين.

تتنوع هذه الدورات بتنوع المجالات المختلفة للشعب الفنية ( الكورال - الموسيقى النحاسية - الفن التشكيلى - الفن التعبيرى - الموسيقى الوترية ) .

تهدف الدورات الفنية الى صقل مدربى الفرق من النواحى الفنية ، بالاضافة الى غرس الجوانب والقيم التربوية بداخلهم ، علاوة على مساعدتهم فى كيفية التعامل مع المراحل السنيه المختلفة ، وتعديل سلوكهم من خلال الفن .

كما تهدف تلك الدوات الى الارتقاء بالمستوى الفنى للطلائع ، وتعلم مهارات جديدة ، بث روح الايجابية على المدربين والنشء .

جدير بالذكر أن تلك الدورات مستمرة لمدة 15 يوما ، علاوة على مشاركة نخبة من أساتذة كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ، وخبراء المهارات الحياتية والتربية.

) .تهدف الدورات الفنية الى صقل مدربى الفرق من النواحى الفنية ، بالاضافة الى غرس الجوانب والقيم التربوية بداخلهم ، علاوة على مساعدتهم فى كيفية التعامل مع المراحل السنيه المختلفة ، وتعديل سلوكهم من خلال الفن .كما تهدف تلك الدوات الى الارتقاء بالمستوى الفنى للطلائع ، وتعلم مهارات جديدة ، بث روح الايجابية على المدربين والنشء .جدير بالذكر أن تلك الدورات مستمرة لمدة 15 يوما ، علاوة على مشاركة نخبة من أساتذة كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ، وخبراء المهارات الحياتية والتربية.

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