علاء مبارك يسخر من أزمة ضياع كأس الأمم الأفريقية

سخر علاء مبارك، نجل الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، منذ قليل، من أزمة اختفاء كأس أمم أفريقيا 2010، من مقر اتحاد الكرة المصرى.
قال علاء مبارك في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى: "صورة لى مع كأس أمم أفريقيا "أنجولا" أثناءتكريم المنتخب والمصيبة مكتوب يناير ٢٠١١! قلت لا بقى لحد هنا واستوب، لازم أوضح البطولة كانت يناير ٢٠١٠ والتكريم كان فى أوائل فبراير ٢٠١٠ مش ناقصة، أظن مفهومة! ما صدقت خلصنا من البورصة ألاقى نفسى داخل على قضية اختفاء كأس الأمم".
يذكر أن قضية اختفاء النسخة الأصلية من كأس الأمم الأفريقية 2010، من مقر اتحاد الكرة المصرى، أثارت جدلًا كبيرًا على الساحة الرياضية، في الساعات القلية الماضية، ولم يتم العثور عليها حتى الآن، فيما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه سيتقدم بنسخة أخرى للاتحاد المصرى بدلًا من التي فُقدت.
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