احتل الجزائري يوسف البلايلي، لاعب خط وسط فريق أهلي جدة السعودي، مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، اليوم الإثنين، بعدما أكدت تقارير صحفية اقترابه من الانضمام إلى صفوف الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. يشار إلى أن يوسف البلايلي، انتقل إلى صفوف أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات بالصيف الماضي، فور التتويج بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده الجزائر، إلا أنه في الوقت الحالي يرفض الاستمرار مع الفريق والعودة إلى المعسكر، بسبب عدم سعادته في فترة الانتقالات بالصيف الماضي، فور التتويج بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده الجزائر، إلا أنه في الوقت الحالي يرفض الاستمرار مع الفريق والعودة إلى المعسكر، بسبب عدم سعادته في السعودية ، وفقًا لتقارير جزائرية. كشف موقع الشبكة الجزائري عن حسم يوسف البلايلي انتقاله لصفوف الأهلي المصري، بالموسم المقبل، وذلك بعد المفاوضات التي تمت بين إدارة القلعة الحمراء، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ووالد يوسف البلايلي. - أهداف ومهارات يوسف البلايلي مع الترجي التونسي: Advertisements - أهداف ومهارات يوسف البلايلي مع أهلي جدة: وفيما يلي ننشر أهداف ومهارات يوسف البلايلي مع منتخب الجزائر:

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد اقتراب انضامه للأهلي.. شاهد جميع مهارات وأهداف يوسف البلايلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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