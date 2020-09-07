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ميسى يظهر بقميص برشلونة الجديد بعد انتهاء أزمة الرحيل

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 ظهر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، لاعب ، صباح اليوم الإثنين، بقميص الفريق الكتالونى الجديد، الذي أعلن عنه النادي عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى.

 نشر الحساب الرسمي للفريق الكتالونى برشلونة

عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة، تضمنت صورًا للاعبي الفريق وهم يرتدون القميص الجديد، من ضمنهم ميسى.

 يذكر أنه نشبت أزمة في

الفترة الماضية بين إدارة نادي برشلونة، وليونيل ميسى، حول رغبته في الرحيل عن الفريق، ولكن تم حل الأزمة بين الطرفين، بعد أن جلس والد ميسى مع بارتوميو، رئيس النادى، واتفقا على أن يكمل اللاعب مسيرته مع الفريق الكتالونى.
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