حسن مصطفى: حفل قرعة مونديال اليد ربما يكون الأفضل في تاريخ اللعبة

أشاد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، بحفل قرعة مونديال كرة اليد، فى أحضان الأهرامات، مؤكدًا أنه ربما يكون هذا الحفل الأفضل فى تاريخ قرعة بطولة كأس العالم للعبة.
أعلن مصطفى، حضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، إلى مصر لمتابعة بطولة كأس العالم لليد قائلًا: "أتمنى للبطولة المقبلة أن تكون نقطة مضيئة فى نهاية النفق المظلم فى ظلجائحة كورونا، وأشكر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة المصرية، لدعمه اللا محدود ورئاسته اللجنة العليا لتنظيم البطولة فى مصر».
وأكد، أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، يعمل بكل قوة لتذليل العقبات كافة وتسهيل الأمور أمام خروج البطولة بشكل رائع، مضيفًا: «جائحة كورونا لم تنتهِ بعد، ولا أحد يعلم موعد نهايتها، وبالتالى لابد من التكيف مع هذه الجائحة العالمية والحكومة المصرية والاتحاد الدولى لكرة اليد تمسكًا بإقامة البطولة فى موعدها فى شهر يناير المقبل».
وتابع: «أشكر الحكومة المصرية على الترتيبات كافة وحفل القرعة الرائع، كما أشكر المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة السابق، الذى شارك فى تقديم ملف مصر لاستضافة البطولة حين كان وزيرًا فى ذلك الوقت».
وأشار إلى أن مصر ستكون المصباح الذى سيضيء للعالم بأسره، وستقدم رسالة نجاح لخروج بطولة عالمية رائعة فى أبهى صورة رغم ظروف جائحة كورونا.
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