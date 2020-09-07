يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على فريق حرس الحدود في إطار الجولة الـ25 من منافسات في بطولة الدوري المصري الممتاز.
تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وحرس الحدود ..
تعد مواجهة الفريقين مساء اليوم المواجهة الـ 31 بين الفريقين، بعدما التقى الأهلي وحرس الحدود على مدار 30 مباراة سابقة كان الفوز حليف الأهلي في 25 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 3 مواجهات، فيما كان الفوز حليف حرس الحدود في مواجهتين.
يعود تاريخ المواجهة الأولى بين الأهلي وحرس الحدود إلى منتصف ستينيات القرن الماضي، وتحديدًا في موسم 1964-1965، حينما كان يحمل اسم «غفر السواحل» فيما كانت آخر لقاءات الفريقين في الدور الأول من الموسم الجاري.
أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز برباعية نظيفة، وهو ما حدث في مناسبتين الأولى في موسم 2006-2007 وبالدور الثاني، وسجل الأهداف عبد الحميد
حافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام حرس الحدود في 18 مباراة فيما خرج الحرس بشباك نظيفة أمام الأهلي في مباراتين فقط.
نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك حرس الحدود في 54 مناسبة من خلال 31 لاعبا بينما استقبلت شباك الأهلي 15 هدفا.
يعد عماد متعب مهاجم الأهلي الأسبق الهداف التاريخي بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف، فيما يعتبر وائل جمعة أكثر اللاعبين ظهورا في تاريخ لقاءات الفريقين برصيد 16 مباراة.
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