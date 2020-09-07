ريكاردو يعود من جديد لتدريب الإسماعيلي.. ويصل مصر اليوم

اتفق مسئولو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، مع البرازيلى هيرون ريكاردو، ليكون مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى الفترة المقبلة، خلفاً للمدرب الفرنسى ديديه جوميز.

أكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الوفد"

أن ريكاردو يصل إلى الإسماعيلية خلال الساعات المقبلة رفقة مدرب أحمال لتوقيع العقود بشكل رسمي بعد إنهاء الاتفاق بين الإدارة والمدرب البرازيلي.

ورحل جوميز عن تدريبات الإسماعيلي

عقب نهاية عقده مع الفريق، الذي كان موقعًا بـ6 أشهر في يناير الماضي.

وكان النادي الإسماعيلي أعلن عن تولي أحمد العجوز مدربًا عامًا للفريق، وتعيين محمد حمص، مدربًا مساعدًا، خلفًا للثنائي أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة.

وسبق لهيرون ريكاردو تولى تدريبات الإسماعيلي من قبل في موسم 2008.