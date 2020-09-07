الأهلي يبحث عن "مسمار".. يوسف البلايلي يتصدر جوجل مع اقتراب انضمامه

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، اليوم الإثنين، تريند باسم الجزائري يوسف البلايلي، لاعب خط وسط فريق أهلي جدة السعودي، بعدما أكدت تقارير صحفية اقترابه من الانضمام إلى صفوف الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

احتل يوسف البلايلي المرتبة الأولى في قائمة الأكثر بحثًا بـ"جوجل" مصر، بأكثر من ألفي عملية بحث خلال الساعات الماضية، بجميع المحافظات.

كشف موقع الشبكة الجزائري عن حسم يوسف البلايلي انتقاله لصفوف الأهلي المصري، بالموسم المقبل، وذلك بعد المفاوضات التي تمت بين إدارة القلعة الحمراء، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ووالد يوسف البلايلي.

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تفاصيل صفقة يوسف البلايلي:

وأوضحت التقارير، أن صفقة يوسف البلايلي، سوف تكلف النادي الأهلي ما يقرب من 2 مليون يورو، لافتة إلى

أن إدارة الأهلي تبحث إمكان التعاقد مع اللاعب، إما عن التعاقد المباشر مع ناديه السعودي، أو فسخ التعاقد ومن ثم التفاوض.

سبب رحيل يوسف البلايلي عن أهلي جدة:

يشار إلى أن يوسف البايلي انتقل إلى صفوف أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات بالصيف الماضي، فور التتويج بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده الجزائر، إلا أنه في الوقت الحالي يرفض الاستمرار مع الفريق والعودة إلى المعسكر بسبب عدم سعادته في السعودية، وفقًا لتقارير جزائرية.