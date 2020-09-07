رئيس الوزراء يشدد على سعي مصر لتقديم نسخة مميزة من مونديال اليد

وعد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بنسخة مميزة لبطولة العالم، قائلًا: «أشكر جميع من ساهموا فى فوز مصر بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، وهدفنا أن نقدم نسخة مميزة وتخرج فى أبهى صورة».
ووجه رئيس الحكومة الشكر للدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولىلكرة اليد، بجانب الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، موضحًا أن مصر جاهزة لتنظيم البطولة والخروج بها فى أفضل صورة ممكنة.
وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه تم التنسيق على أعلى مستوى مع الاتحاد الدولى لكرة اليد من أجل الخروج بالبطولة فى شهر يناير المقبل بأبهى صورة، موضحًا أنه يعد بأن تكون هذه النسخة علامة مضيئة تفتخر بها أسرة كرة اليد فى العالم.
وأوضح، أن هناك التزامًا تامًا من جانب الاتحاد الدولى واللجنة المنظمة للبطولة العالمية بالإجراءات الاحترازية والطبية بشكل مميز فى ظل جائحة كورونا، مشيدًا بدعم الدولة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.
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