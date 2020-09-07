الميركاتو الصيفي: أتالانتا يدعم خطه الخلفي بمدافع يوفنتوس

أعلنت إدارة يوفنتوس رحيل المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو إلى أتالانتا، بداية من الموسم الجديد 2020/21، بعقد مدته 18 شهرًا على سبيل الإعارة.

وأوضح يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، أن كريستيان روميرو البالغ من العمر 22 عامًا سينضم لصفوف أتالانتا، لمدة موسمين على سبيل الإعارة حتى يونيو 2022، مقابل 2 مليون يورو، تُدفع خلال السنة المالية الحالية.

وأكد الموقع الرسمي ليوفنتوس إلى أنه يمكن الحصول على 2 مليون يورو إضافية، حال تحقيق كريستيان روميرو بعض الأهداف المتعلقة بالأداء الرياضي على مدار الموسمين القادمين.

وأضاف موقع اليوفي “أتالانتا يحق له تفعيل بند شراء عقد روميرو بشكل كامل، مقابل 16 مليون يورو، يتم دفعها على أقساط خلال ثلاث سنوات”.

وتمت هذه الصفقة بعد خروج روميرو من حسابات المدير الفني الجديد لليوفي “آندريا بيرلو“، فقد وافق النادي على إعارته لأتالانتا للاستفادة المالية، بالإضافة إلى رغبة اللاعب في الحصول على فرصة للمشاركة في المباريات .

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من هو كريستيان روميرو؟

كريستيان جابرييل روميرو هو لاعب كرة قدم أرجنتيني، يلعب في مركز قلب الدفاع. ولد في 27 أبريل 1998 بمدينة كوردوبا الأرجنتينية.

في عام 2016 بدأ روميرو مسيرته الإحترافية مع فريق أتليتيكو بيلجرانو في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني. ظهر لأول مرة في 28 أغسطس 2016 في مباراة بالدوري ضد إندبندينتي. وفي سبتمبر من نفس العام، لعب روميرو مباراتي بلجرانو في دور ثمن النهائي من بطولة كوبا سود أمريكانا ضد كوريتيبا البرازيلي. خاض كريستيان روميرو تسعة عشر مباراة في جميع المسابقات خلال موسمين مع بيلجرانو.

في يوليو 2018،انتقل روميرو للعب في الدوري الإيطالي وتحديدًا مع جنوى. وسجل المدافع الأرجنتيني هدفه الأول في مباراته الثانية مع جنوى، حيث سجل هدف التعادل 2-2 في مباراة جمعت بين جنوى وأودينيزي في 28 أكتوبر.

جدير بالذكر أن روميرو انضم إلى يوفنتوس من جنوى في الميركاتو الصيفي الماضي 2019، مقابل 26 مليون يورو، لكنه استمر مع جنوى لمدة موسم على سبيل الإعارة، ولم يشارك مع اليوفي حتى الآن.