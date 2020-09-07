أعرب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، عن سعادته بفوز الزمالك على طلائع الجيش، وحصد النقاط الثلاث، بعد المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن الجولة الـ25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك بهدف دون رد سجله يوسف أوباما في الدقيقة 57 بعد عرضية مذهلة من عبد الله جمعة، ليرتفع رصيده للنقطة 51 نقطة في المركز الثاني.

وقال كارتيرون في تصريحات عقب المباراة “الزمالك استطاع الحصول على نقاط المباراة وسط معاناة من حالة الإرهاق الشديدة بسبب خوض مجموعة من المباريات المضغوطة فى مسابقة الدوري منذ استئناف النشاط”.

واعترف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بأنه قد طالب لاعبي الزمالك بالقتال على الكرة أمام لاعبي طلائع الجيش، واللعب بحماس مضاعف إذا أرادوا النقاط الثلاث، وذلك في محاضرة بين شوطي المباراة، مضيفًا “الإرهاق أثر على اللاعبين خلال الشوط الأول، لذلك كنت أقوم بتحفيزهم بين الشوطين للحصول على أفضل ما لديهم في الشوط الثاني وبالتالي النقاط الثلاث نقاط”.

كارتيرون: فزنا على الطلائع بعد عناء..ولدينا حل لمشكلة فرجاني ساسي

أكد كارتيرون أن الزمالك‏ ليست لديه إصابات عضلية في الوقت الراهن، قائلاً “الاصابات عندنا كلها في الاربطة والمفاصل وهذا من ضغط المباريات”.

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وأكمل مدرب الزمالك تصريحاته “أشركت حسام عبد المجيد المدافع الشاب كنوع من التأمين الدفاعي، وهو لاعب طويل القائمة ويجيد ضربات الرأس، خاصة أن الطلائع بدأ يعتمد على الكرات الطولية فى الربع ساعة الأخيرة من اللقاء”.

وحول الوصول القليل لمرمى المنافسين ونجاح الزمالك في التسجيل من الفرص القليلة التي تتاح له، علق كارتيرون قائلاً “شيء جيد لنا تسجيل الأهداف من فرص قليلة، أنا سعيد جدًا بذلك، فقبل ذلك كانت تتهيأ لنا فرص كتيرة ولا نسجل منها”.

وعن غياب الثنائي فرجاني ساسي وأحمد عيد عن لقاء سموحة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، قال كارتيرون في نهاية حديثه “سأجتمع مع الجهاز الفنى لاختيار البدائل، لدينا بديل لفرجاني ساسي، وسنبدأ التحضير للمباراة القادمة وكل مباراة نخوضها وسط مجموعة من الغيابات سواء بسبب الإصابات أو الإيقافات”.

وكان كارتيرون أوجد بديلاً لطارق حامد أثناء إيقافه بداعي تراكم البطاقات الصفراء، حين قرر إشراك أحمد سيد زيزو في تشكيلة الزمالك الأساسية على الدائرة جنبًا إلى جنب فرجاني ساسي، ونجحت هذه الفكرة، وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد.

ولدى الزمالك مباراة قوية أمام سموحة في الجولة 26 من الدوري المصري يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر الجاري.