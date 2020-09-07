الميركاتو الصيفي: مدرب ليستر سيتي السابق يريد محمد النني في فريقه

عاد النجم المصري محمد النني إلى فريق ارسنال الإنجليزي وخاض مباراة درع الخيرية أمام ليفربول، والتي تغلب فيها فريق المدفعجية على رفاق محمد صلاح بفارق ركلات الجزاء الترجيحة، لكن اللاعب الدولي قد ينتقل إلى ناد آخر خارج لندن هذا الصيف.

وتألق محمد النني خلال مباراة درع الخيرية، وكان أحد أبرز اللاعبين في فريقه، ونال إشادة كبيرة من المحللين والجماهير بالإضافة لمدرب الجانرز ميكيل أرتيتا عقب المباراة.

وعلى الرغم من تألق النني في مباراة ارسنال وليفربول ومساهمته في الفوز بالدرع الخيرية (درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم)، لكن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لا يضمن استمراره مع ارسنال قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز 2020/21 يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري.

وأمضى محمد النني الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى بشكتاش التركي، وكان مرتبطًا بالعودة إلى تركيا مرة أخرى حتى فترة قصيرة، بعد تجربة أولى جيدة، حيث استطاع بعد انتقاله إلى الدوري التركي، أن يحجز لنفسه مكانًا في تشكيلة الفريق الأساسية، وشارك في 33 مباراة، بجميع المسابقات الموسم الماضي.

كلاوديو رانييري يريد محمد النني في سامبدوريا

ووفقًا لموقع توتو ميركاتو الإيطالي فإن سامبدوريا الإيطالي مهتم أيضًا بخدمات لاعب خط الوسط المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وبحسب صحيفة الميرور البريطانية، يتجه محمد النني للانتقال إلى الدوري الإيطالي، وبدء تحد جديد مع سامبدوريا، الذي يهتم بالحصول على خدماته، ووضعه ضمن خطة إصلاح الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

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وأفادت الصحيفة الإنجليزية أيضًا، أن المدير الفني لسامبدوريا، كلاوديو رانييري يرغب في الحصول على خدمات محمد النني خلال الموسم الجديد، ويرغب في الاعتماد عليه بشكل أساسي مع بداية الموسم المقبل.

رانييري مقتنع تماماً بمستوى النني ويرى أنه سيكون مفيداً لفريقه الذي أنهي الموسم الماضي في المركز الخامس عشر بالدوري الإيطالي.

وتتحرك إدارة سامبدوريا من أجل إقناع النني بالوجود ضمن مشروع النادي، مستغلة الشكوك التي تحيط بمستقبله مع آرسنال، في ظل وجود عدد من البدائل، خاصة بعد تجديد إعارة داني سيبايوس من ريال مدريد، بالإضافة إلى مفاوضات النادي الإنجليزي لضم توماس بارتي من أتليتيكو مدريد الإسباني، وحسام عوار من ليون الفرنسي

وفي حال انتقال محمد النني إلى سامبدوريا، ستكون تلك التجربة الرابعة للنجم المصري في الدوريات الأوروبية، حيث لعب مع بازل في الدوري السويسري وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالإضافة إلى بشكتاش في الدوري التركي.

يبدو أن النني -الذي ينتهي عقده مع آرسنال في صيف 2022- أقرب إلى الخروج أكثر من استمراره، خصوصًا بعد مشاركته في 8 مباريات فقط بموسم 2018/19، وهو آخر مواسمه مع الجانرز قبل إعارته إلى بشكتاش.

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