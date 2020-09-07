صفقات ارسنال | آرتيتا يطارد حسام عوار ويطيح بسوكراتيس

تشير التكهنات المستمرة حول العديد من اللاعبين في ارسنال، إلى تطلع المدير الفني الاسباني ميكيل أرتيتا لجلب المزيد من الصفقات قبل إغلاق نافذة الميركاتو الصيفي في 5 أكتوبر المقبل.

وبينما تنطلق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الأسبوع المقبل، فإن ارسنال لديه مركز أو اثنين يحتاجان للتدعيم بشكل واضح، حيث يرغب الفريق في ضم لاعب جديد بخط الوسط، يقال أنه لاعب وسط أولمبيك ليون الفرنسي “حسام عوار” الذي فضل مؤخرًا تمثيل فرنسا على منتخب الجزائر.

ويأتي حسام عوار على رأس قائمة أولويات ارسنال حسب ما زعمت به صحيفة ليكيب الفرنسية أن ارسنال قدم عرضًا إلى الفريق الفرنسي خلال الأسبوع الماضي يشمل صفقة متبادلية بدخول لاعب الوسط الفرتسي ماتيو جوندوزي فيها.

ويعتبر آرسنال واحدًا من الفرق النشطة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وكل الدلائل تشير إلى أن ميكيل أرتيتا يستهدف المزيد من الصفقات قبل بدء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع المقبل.

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وقد سمحت التعاقدات الدائمة مع جابرييل ماجالهايس، ويليان، بابلو ماري وسيدريك سواريس، بالإضافة إلى استمرار داني سيبايوس في صفوف الفريق على سبيل الإعارة للموسم الثاني من ريال مدريد، لأنصار ارسنال بالتفاؤل نسبيًا بشأن مصير الفريق في الموسم المقبل.

ومن المعروف أن المدير الرياضي في ارسنال، البرازيلي إيدو، المسؤول الأول عن المفاوضات مع أولمبيك ليون بشأن عوار، لكن إدارة المدفعجية قد تواجه منافسة شديدة مع منافسه التقليدي مانشستر سيتي للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، كما أوضحت تقارير فرنسية أن ليون رفض صفقة تتعلق بجندوزي لأنهم لا يرون أنه إضافة خط وسط ضرورية هذا الصيف.

وأوضحت صحيفة الميرور الإنجليزية أن مدافع أرسنال سوكراتيس باباستاثوبولوس على وشك الرحيل عن ارسنال. وفقًا لإل ماتينو، كما نقلت صحيفة سبورت ويتنس، فإن المدافع اليوناني على وشك الانتهاء من الانتقال إلى نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

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