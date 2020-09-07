رياضة | رضا عبدالعال: هذا اللاعب أفضل من مصطفي محمد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رضا عبدالعال: هذا اللاعب أفضل من مصطفي محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن أسامة فيصل، مهاجم القلعة البيضاء، أفضل من مصطفي محمد فى الوقت الحالي.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "كان يجب على كارتيرون الدفع بأسامة فيصل أساسيًا أمام طلائع الجيش فهو أفضل من مصطفي محمد فى الوقت الحالي وأيضًا من كاسونجو وعمر السعيد، فهو لاعب يملك إمكانيات كبيرة ويستحق الفرصة كاملة".

وأضاف: "سعيد للغاية بمشاركة مصطفي فتحي وأتمني أن يحصل على فرصة أكبر فى المباريات المقبلة وتكون ثنائي مع أشرف بن شرقي داخل الملعب".

ويذكر أن نادى الزمالك حقق الفوز امس على فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد.