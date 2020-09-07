رياضة | برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدأت أزمة ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني مع إدارة فريقه بعد قراره البقاء في قلعة كامب نو لكن الإدارة تحاول ضم صديقه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن أن وكيل مارتينيز سيلتقي مسئولي برشلونة من أجل حسم الصفقة التي يطلبها ميسي وذلك بعرض 80 مليون يورو للإنتر.

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وأشارت الصحيفة إلى أن رونالد كومان مدرب برشلونة وضع بديلا لمارتينيز في حال لم تفلح مساعي النادي في التعاقد معه، هو الهولندي ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي.

ويعد ضم مارتينيز كان أحد مطالب مواطنه ميسي، الذي ضاق ذرعا بفشل إدارة برشلونة في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، لتعويض تراجع مستوى بعض النجوم بسبب كبر أعمارهم.