رياضة | مانشستر سيتي يعلن عن إصابة نجمي الفريق بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يعلن عن إصابة نجمي الفريق بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، أن نتيجة فحص كوفيد 19 الخاصة بالجناح الجزائري رياض محرز، والمدافع إيمريك لابورت، ظهرت إيجابية.

قال السيتي في بيان: "لا يشعران بأعراض وعزلا نفسيهما مع إتباع بروتوكولات الدوري الممتاز والحكومة البريطانية".

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وأضاف: "الجميع في السيتي يتمنون لرياض وإيمريك التعافي السريع قبل العودة للتدريبات، وبدء الموسم الجديد".

وينطلق موسم الدوري 2020-2021، 21 سبتمبر الجاري.

ويستهل فريق المدرب بيب غوارديولا، الذي فشل في الدفاع عن لقبه الموسم الماضي بعد إنهاء الموسم بفارق 18 نقطة خلف البطل ليفربول، الموسم الجديد بزيارة ولفرهامبتون واندرارز.