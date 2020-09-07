رياضة | تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي بيراميدز إتمام تعاقده مع رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية، أن عقد رمضان صبحي مع بيراميدز سيكون لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.

وتابعت التقارير، أن الصفقة كلفت خزائن بيراميدز ما بين 4 إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني، مع وجود بعض الإضافات.

Advertisements

ويعد رمضان صبحي هو الصفقة الثانية لبيراميدز خلال الصيف الجاري، بعد إتمام التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن عن إنهاء ارتباطه برمضان صبحي، بعد رغبة الأخير بانتقاله إلى بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وشارك رمضان صبحي مع الأهلي في 9 مباريات بالموسم الحالي، بسبب الإصابة، تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة تمريرة حاسمة.