رياضة | زيدان لريال مدريد: لا أريد رؤية جاريث بيل في غرفة الملابس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان لريال مدريد: لا أريد رؤية جاريث بيل في غرفة الملابس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي ريال مدريد الإسباني فكرة رحيل جاريث بيل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية إلا بشروطه الخاصة من أجل تحقيق أكبر استفادة مادية من بيع.

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كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن أن الوضع بين بيل والريال ليس جيدًا، موضحة أن الحرب مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق مفتوحة لأنه طلب عدم رؤية جاريث بيل في غرفة الملابس.

وأضافت: "بعد كلمات بيل الأخيرة، خرجت شائعات حول أن ريال مدريد قد يدفع عامًا واحدًا من عقد اللاعب لتسهيل رحيله، لكن الحقيقة أن الملكي لن يفرط في اللاعب بالمجان لأنه يرغب في جمع 150 مليون يورو للتخفيف من آثار أزمة كورونا، وسيطلب 25 مليون يورو من أجل رحيل بيل".