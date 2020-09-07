رياضة | عرض برشلونة الأخير لضم فينالدوم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض برشلونة الأخير لضم فينالدوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحدد رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة، فينالدوم كخيار أساسي له للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، ليكون ضمن خططه في وسط البارسا خلال الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة ينتظر إتمام ليفربول تعاقده مع تياجو ألكانتارا من أجل ضم فينالدوم.

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وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول الموسم المقبل، ولم يتوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين لتجديد التعاقد بينهما.

كما أشارت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن ليفربول سيرفض التخلي عن فينالدوم بسعر 12 مليون يورو، كما كشفت بعض التقارير.

وتابعت الصحيفة، أن ليفربول يفكر في التعاقد مع تياجو ألكانتارا مجانًا في شهر يناير المقبل، على أن ينضم للفريق بداية من موسم 2020/2021، ومن المتوقع عدم بيع فينالدوم.