رياضة | أول صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أول صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي عن اقتراب التعاقد مع تياجو ألكانتارا لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال الميركاتو الصيفي مقابل حوالي 20 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح كاراجر أن ألكانتارا يرغب في تحدي جديد بعد سبع سنوات في ألمانيا من أجل اللعب في الدوري الإنجليزي.

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وقال كاراجر: "القلق الوحيد الذي قد يؤخر ليفربول هو سن تياجو لكنني أعتقد أن التوقيع سيحدث رغم أن بايرن ميونيخ يطلب 25 مليون جنيه إسترليني.

وتابع: "يقوم جميع لاعبي خط الوسط بعمل رائع لكنهم متشابهون تمامًا، سيكون من الجيد أن يكون لديك شخص يمكنه التحكم في اللعبة بشكل أكبر، سيكون من الجيد أن يكون لديهم بعض الشيء الفني الإضافي".