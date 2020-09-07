رياضة | تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية ضد نظيره حرس الحدود، مساء الإثنين، على ستاد "المكس" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 – 2020.

يعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة (21 انتصار – 2 تعادل – 1 هزيمة، بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة (5 انتصارات – 11 تعادل – 7 هزائم).

غيابات النادي الأهلي أمام حرس الحدود

يفقد النادي الأهلي جهود العديد من لاعبيه خلال مباراة حرس الحدود اليوم لأسباب مختلفة، حيث يغيب محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف على خلفية أحداث مباراة السوبر، بينما يغيب حسين الشحات وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومحمد محمود وسعد سمير وعمرو السولية للإصابة.

وخرج صالح جمعة من حسابات المدرب رينيه فايلر لأسباب فنية، بينما رحل شريف إكرامي وحسام عاشور ورمضان صبحي بعد انتهاء تعاقدهم مع الأحمر.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود

من المتوقع أن يبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر مباراة حرس الحدود اليوم بتشكيل مكون من:

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- حراسة المرمي: محمد الشناوي

- خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

- خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي - جونيور أجايي - أفشة - أحمد الشيخ

- خط الهجوم: مروان محسن

موعد المباراة والقنوات الناقلة لها:

تبدأ مباراة الأهلي وحرس الحدود في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، اليوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر الجاري، وذلك على ستاد الماكس بالإسكندرية معقل نادي الحرس، ضمن الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

وستذاع مباراة الأهلي ضد حرس الحدود عبر قنوات أون تايم سبورتس ontime sports الرياضية المصرية الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري هذا الموسم، كما يمكن مشاهدة المباراة أونلاين عبر خدمة البث المباشر التي توفرها الكثير من المواقع عبر شبكة الانترنت.