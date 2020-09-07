رياضة | الدوري البرازيلي.. أتلتيكو مينيرو يهفوز على كورتييا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري البرازيلي.. أتلتيكو مينيرو يهفوز على كورتييا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق أتلتيكو مينيرو على مضيفه كورتييا 1/ صفر، صباح الاثنين ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري البرازيلي لكرة القدم، والتي شهدت فوز سبورت ريسيفي على جوياس 2/1 وتعادل أتلتيكو جويانيينسي مع جريميو 1/1.

وفي المباراة الأولى سجل إدواردو ساشا هدف المباراة الوحيد لأتلتيكو مينيرو في الدقيقة 33.

ورفع أتلتيكو مينيرو رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كورتييا عند سبع نقاط في المركز السابع عشر.

وفي المرحلة ذاتها تغلب فريق سبورت ريسيفي على جوياس 2 /1.

وتقدم لياندرو بارسيا لفريق ريسيفي في الدقيقة 60، قبل أن يدرك جوياس التعادل عن طريق إيلتون مدافع ريسيفي الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68.

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وفي الدقيقة 76 سجل ماركينهوس هدف الفوز لريسيفي في الدقيقة 76.

ورفع ريسيفي رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد جوياس عند أربع نقاط في المركز العشرين والآخير.

وتعادل جريميو مع مضيفه جويانيينسي 1 /1.

وتقدم جويانيينسي عن طريق إيدسون في الدقيقة 11، قبل أن يسجل إيساكي هدف التعادل لجريميو في الدقيقة 41.

وشهدت المباراة تعرض بيدرو جيرميل لاعب جريميو للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.