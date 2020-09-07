رياضة | الزمالك يدرس بيع حميد أحداد لشباب المحمدية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يدرس بيع حميد أحداد لشباب المحمدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الموقف النهائي للمغربي حميد أحداد لاعب الابيض المعار إلى صفوف الرجاء المغربي.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" : تلقينا عرضا رسمياً من نادي شباب المحمدية المغربي للحصول على خدمات حميد أحداد".

وأضاف: "يتم الآن دراسة العرض بالتنسيق مع مجلس الإدارة وسنراعي مصلحة النادي واللاعب من أجل إتخاذ القرار المناسب".

وقد أكدت بعض التقارير الإعلامية المغربية عن اقتراب نادي شباب المحمدية المغربي من الحصول على خدمات حميد أحداد لاعب فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.