الامارات | عاجل: إصابة الجزائري رياض محرز بفيروس كورونا.. تعرف إلى حالته الصحية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الإثنين إصابة لاعبيه الدوليين المهاجم الجزائري رياض محرز والمدافع الفرنسي أيميريك لابورت بفيروس كورونا المستجد. وأكد سيتي في بيان أن كلا اللاعبين يعزلان نفسيهما وفقا لقواعد الدوري الإنجليزي والحكومة. وقال: "لم تظهر أعراض الفيروس على أي منهما"، مضيفا "الجميع في النادي يتمنى لرياض وأيميريك الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى التدريبات والموسم الجديد".

وستكون أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضد ولفرهامبتون في 21 سبتمبر الجاري. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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