الامارات | بينتو يبحث مع مساعديه برنامج إعداد منتخب الإمارات لتصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن بينتو يبحث مع مساعديه برنامج إعداد منتخب الإمارات لتصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم أن مدرب المنتتخب الوطني لكرة القدم الكولومبي خورخي لويس بينتو عقد اليوم الإثنين في مقر اتحاد الكرة في دبي اجتماعاً مع مساعديه لوضع التصور الخاص لبرنامج الأبيض للمرحلة المقبلة وفق المستجدات الأخيرة التي طرأت أهمها تأجيل انطلاق الموسم الكروي إلى شهر أكتوبر المقبل، ووضع البرنامج المناسب لرفعه إلى لجنة المنتخبات والشؤون الفنية

وكان المنتخب قرر قطع معسكره الخارجي الأخير في صربيا بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكاس آسيا 2023 إلى العام 2021 بسبب جائحة كورونا ، علما أن المنتخب يلعب ضمن المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات تايلاند وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا .

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