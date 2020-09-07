الامارات | إجبار الأندية الإنجليزية على اللعب لو أصيب لاعبوها بكورونا.. "التأجيل خط أحمر"

شكرا لقرائتكم خبر عن إجبار الأندية الإنجليزية على اللعب لو أصيب لاعبوها بكورونا.. "التأجيل خط أحمر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فرضت على الأندية لائحة جديدة تجبرها على على اللعب وعدم تأجيل المباريات حتى في حال إصابة لاعبيها بفيروس كورونا (كوفيد 19)، أو خرق اللاعبين للبروتوكول الصحي.

وقالت الصحيفة اليوم الإثنين: "لن يتم تأجيل أي لقاء ما دام لدى أي نادٍ 14 لاعبا متاحا للمشاركة، وستكون الأندية التي تكتشف إصابة عدد من لاعبيها بفيروس ملزمة بالاستعانة بلاعبي فرقهم تحت سن 21 عاما"، وأضافت: "كما فرضت الرابطة على الفرق أن تضم القائمة الكاملة للاعبين كل لاعب شاب لعب ولو دقيقة للفريق الأول ليصبح عدد اللاعبين أكبر".

وأوضحت أن "الرابطة الإنجليزية تسعى إلى إلى إنهاء موسم 2020-2021 في موعده المحدد بعيداً عن التأجيل والتمديد كما حدث في الموسم الماضي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "عند امتناع أي فريق لعب مباراته بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا سيتعرض لإجراء تأديبي، إذ ستعقد لجنة محايدة وتوقع عقوبة على الفريق تشمل الإنذار والغرامة وخصم نقاط محتملة للمخالفين المتكررين".

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