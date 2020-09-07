شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «محرز» و«لابورت» بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيان، أعلن فيه عن إصابة لاعبين من الفريق بفيروس كورونا المستجد.
وقال الفريق الإنجليزي في بيانه أن رياض محرز وإيمريك لابورت لاعبي الفريق أصيبوا بفيروس كورونا وتم إعلان إيجابية العينات الخاصة بهم.
وأكد النادي في بيانه أن اللاعبين يخضعون للعزل وذلك تحت إطار إجراءات العزل للدوري الإنجليزي وبروتوكول الحجر الصحي للحكومة البريطانية، حتى تختفي الأعراض من عليهم تماماً.
وتمنى أن الشفاء السريع للاعبين وسرعة عودتهم للملاعب مرة أخرى من جديد، خاصة وأن موسم الدوري الإنجليزي الجديد أصبح على الأبواب.
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