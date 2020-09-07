شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب ضم أسامة جلال ويشتكي من غموض موقف المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، استيائه من تكرار الإصابات في الأهلي وعدم وضوح موقف عدد من اللاعبين المصابين من العودة للملاعب.

وكشفت مصادر داخل جدران القعلة الحمراء لـ«المصري اليوم» أن فايلر مستاء بسبب وضع كريم نيدفيد، ومحمد محمود والذي أعلن الأهلي عودته للملاعب أكثر من مرة، لكنه ما زال يشتكي من الآلام في ركبته، بالإضافة لموقف سعد سمير وتأخر عودته.

وأضافت المصادر أن فايلر سيتسلم تقرير من من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للوقوف على تطورات علاج وتأهيل مُصابى الفريق حيث يعانى أكثر من لاعب فى الفريق من إصابات مختلفة، فى إطار التجهيز لمباريات الدورى ومواجهة الوداد بدورى أبطال أفريقيا.

وفي سياق متصل طالب رينيه فايلر إدارة الأهلي بالتعاقد مع مدافع إنبي الشاب أسامة جلال لدعم مركز قلب الدفاع بعد إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي.