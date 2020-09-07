شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات أخيرة لضم نجم إنتر ميلان لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «سبورت» الإسبانية إن وكلاء اللاعب الأرجنتيني لوتارو مارتينيز سيحاولون التفاوض مع إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي من أجل السماح للاعب بالرحيل عن النادي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن وكلاء اللاعب سيحالون إقناع الإدارة برحيل «لاوتارو» خاصة في ظل رغبة اللاعب في الانضمام لفريق برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة أن البارسا يرغب في دفع 65 مليون يورو قيمة انتقال اللاعب ولكن النادي الإيطالي يرغب في 85 كحد أدنى خاصة وأن الشرط الجزائي في عقد اللاعب الأرجنتيني يبلغ 111 مليون يورو.

وأوضحت «سبورت» أن الإدارة الكتالونية تسعى لإنهاء الصفقه سريعاً لتدعيم ملف هجوم الفريق، خاصة بعد طلب رونالد كومان المدير الفني للبرسا برحيل لويس سواريز عن الفريق وبالتالي سيكون على الإدارة دعم الفريق بمهاجم أخر.