شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضغط على جيرالدو للانتقال إلى الصفاقسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لتسويق اللاعب الأنجولي جيرالدو في عدد من الدوريات العربية، وذلك بعد رغبة فايلر في رحيلة، لعدم قناعته بمستواه الفني.

ويضغط الأهلي على اللاعب لإتمام انتقاله إلى الصفاقسي التونسي والذي كان قريبًا من التوقيع مع الأنجولي جيرالدو في يناير الماضي، قبل أن تفشل الصفقة بسبب رغبة جيرالدو في تقاضي نفس راتبه مع الأهلي بينما عرض النادي التونسي مقابلا أقل.

وكشفت مصادر داخل النادي أن أفضل العروض المقدمة للاعب هي الصفاقسي لذا يسعى النادي لإقناع اللاعب بقبوله بدلًا من رحيله مجاني عن الفريق، خاصة أنه كلف النادي ما يقرب من مليون دولار عندما انتقل للأهلي قادما من أول أغسطس الأنجولي.