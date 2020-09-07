شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين سيد عبد الحفيظ وأجايي لبحث أسباب تراجع مستواه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد سيد عبد الحفيظـ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع النيجيري جونيور أجايي، لبحث أسباب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

وطالب عبد الحفيظ أجايي بضرورة التركيز خلال الفترة القادمة بعد تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى جهوده الفترة المقبلة، قبل انطلاق مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد عبد الحفيظ لأجايي أن الجهاز الفني وإدارة الكرة بالأهلي تقدر الظروف التي مر بها اللاعب خلال الفترة الماضية وابتعاده عن عائلته ورغبته في الاطمئنان عليهم، مؤكدين له أن الفترة الماضية كان بها العديد من الظروف الطارئة، كما وعدوه بترتيب الظروف للسفر إلى عائلته الفترة المقبلة.